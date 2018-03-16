Какие установки даны нашим доморощенным либероидам?

Александр Халдей

В каждой шутке, как известно, лишь доля шутки. Всё остальное – правда. Нас интересует именно это остальное

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В России - выборы. Мартовские тезисы.

Товарищи российские либералы! Дорогие оппозиционеры! Дорогой российский народ! Центральный Комитет Объединённой Англо-саксонской партии всемирной свободы имени Вашингтонского консенсуса из Вашингтонского и Лондонского обкома рассылает активистам и местным партийным организациям в России лозунги, с которыми наши товарищи должны выходить на выборы.

Лозунги утверждены на совместном заседании Конгресса, Госдепартамента, Объединённого комитета начальников Штабов Пентагона и Королевской ложи.

Призываем каждого сознательного члена нашей партии, каждого сочувствующего, каждого активиста в день выборов начать кампанию гражданского неповиновения. Для этого всем сторонникам рекомендуется надеть белые ленты и выйти с нашими общими лозунгами на улицы российских городов. Лозунги должны быть согласованы с представителями ЦК нашей партии. Вот список лозунгов:

1. Крым - это Украина!

2. Базы Севастополя - НАТО!

3. Япония! Прости нас!

4. Абхазия - это Грузия! Грузия - это Европа!

5. НАТО - оплот мира!

6. Донбасс - цэ Украина!

7. Позор российским отравителям Скрипаля - борца с тиранией! Британия - мы с тобой!

8. Вчера было рано, завтра будет поздно! С восстанием не шутят!

9. Кончить войну в Сирии истинно демократическим миром! Долой Башара Асада! Прекратить поддержку диктатуры!

10. Убрать российскую армию из мест, где не проживают русские!

11. Хватит кормить оружейных баронов! Долой расходы на вооружение! Масло вместо пушек!

12. Долой власть из российской коррупции! Долой власть!

13. Вся народная поддержка - оппозиции!

14. Долой Россию из Совета безопасности ООН!

15. Увеличим вклады в американские ценные бумаги! Спасём российский рубль!

16. Спасём американскую экономику - основу благосостояния только человечества!

17. Украине - бесплатный газ! Европе - российские ресурсы бесплатно!

18. Свободу Татарстану, Кавказу, Сибири!

19. Поддержи Авального - проголосуй за Собчак!

Все на борьбу за свободные выборы! Да здравствует свобода! Пока мы едины - мы непобедимы!

Товарищи!

С восстанием не шутят. Пора начинать активный переход от буржуазно-демократической стадии русской революции к захвату власти в интересах только народа!

Ещё до окончания выборов в России всем необходимо начинать капанию по дискредитации результатов и требованию повторных выборов. Все наши партийные организации обязаны включиться в работу по доведению до сведения населения идеи нелегитимности выборов, на которых победил Путин.

Всем ячейкам КПРФ через НКО "Голос" согласовать свои действия со Штабами Алексея Навального и вместе, с двух сторон, начинать активную борьбу за новые выборы на справедливой основе.

Наш лозунг - правительство народного доверия под руководством Народного президента. При этом потребовать наказать за фальсификацию выборов всех тех, кто причастен к победе Путина. Самого Путина не допускать до новых выборов, которые власть обязана провести под давлением возмущённого народа.

Всем фигурантам февральских списков Конгресса США, чьи имущество и банковские счета находятся в англо-американской юрисдикции - безотлагательно организовывать сбор старых автопокрышек и их доставку по следующим адресам:

1. Старая площадь, власть президента.

2. Тверская, Охотный ряд, Государственная Дума.

3. Лубянка. Здание ФСБ.

Так же всем обозначенным лицам немедленно и в кратчайшие сроки организовать доставку горячего питания, туалетов и денежного довольствия из расчёта 1000 рублей в день всем, участвующим в акциях бессрочного протеста против фальсификации выборов.

Лицам, ответственным за контакты с представителями армии, полиции и прокуратуры, заготовить конверты с нужными суммами в валюте и рублях для немедленного решения на месте всех организационных вопросов, требующих участия представителей руководства силовых ведомств. Координатам акций протеста обеспечить наличие ключей от чердаков домов в радиусе не более 800 метров от массовых скоплений людей и обеспечить пути беспрепятственного прохода и отходя для групп снайперов. Ответственным за эвакуацию снайперов обеспечить транспорт и маршруты эвакуации.

Всем сочувствующим нашему движению в СМИ быть готовыми в день выборов начать кампанию по освещению акций массового неповиновения и протеста против грубой фальсификации итогов выборов. Учитывая, что мобильная связь может быть блокирована, информацию о состоянии дел докладывать курьерами ежечасно по адресу: Москва. ул. Чайковского, пер. Большой Девятинский, дом 8, посольство США.

За нашу и вашу свободу! Искренне ваши -

Тереза Мэй

Хиллари Клинтон