|Одного за одним: в сети показали видео с похорон путинских наемников
|16.03.2018 13:27
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В России продолжают хоронить российских наемников из ЧВК "Вагнера", которые были убиты в Сирии.
Соответствующее видео опубликовано на странице Настоящее Время в передает .
"В Свердловской области одного за одним хоронят бойцов "ЧВК Вагнер": раньше родственники хотели придать их смерти огласке, но теперь перестали общаться со СМИ", - говорится в подписи к видео.
При этом журналисты отмечают, что на похоронах "вагнеровцев" присутствуют одни и те же люди в штатском. Они фотографируют представителей СМИ и заставляют их уезжать с мероприятия.
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