Венгрия близко приблизилась к "красной линии" в связи со своими заявлениями. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью ВВС .

"Я считаю, что венгерская сторона и содержательно, и, если хотите, по форме и атмосфере своих заявлений уже близко приблизилась к красной линии. Так с партнерами в принципе не разговаривают", - сказал он.

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства указал, что действия Венгрии являются "сознательной политической манипуляцией или откровенным искажением реальности".

"Ну какая задача ОБСЕ на Закарпатье? Там что, опасно? Смешно, когда венгерское консульство говорит, что опасно ехать на Закарпатье. Второе набег на помещение венгерского сообщества организовала ФСБ. Организатор этой группы пришел из Приднестровья и пошел в Приднестровье. И я не исключаю, что Россия попытается еще что-то сделать", - отметил Климкин.

Как сообщал svodka.net ранее, представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине не подтвердили информацию о том, что на Закарпатье была открыта наблюдательная задача. В то же время они заявили об усиленном мониторинге в Ужгороде.

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