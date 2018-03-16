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В Украине владельцы разных авто получили одинаковые номера
16.03.2018 13:34
В Украине владельцы разных авто получили одинаковые номера По теме:

не раз писал про одинаковые номера на разных авто в составе правительственных кортежей и VIP-личностей из бизнес элиты, передает .  

Но этот случай из ряда вон выходящий, поскольку владельцы разных машин с одинаковыми номерами сами не поняли, как так вышло, и вызвали полицию.

Как говорится на странице Dtp.kiev.ua в , в ходе проверки патрульные выяснили, что одинаковые номерные знаки на совершенно разных авто, которые даже не совпадают по марке, это результат сбоя в базе! Каким образом, могла произойти столь курьезный «технический сбой» — будет выяснено в ходе расследования.







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