не раз писал про одинаковые номера на разных авто в составе правительственных кортежей и VIP-личностей из бизнес элиты, передает .

Но этот случай из ряда вон выходящий, поскольку владельцы разных машин с одинаковыми номерами сами не поняли, как так вышло, и вызвали полицию.

Как говорится на странице Dtp.kiev.ua в , в ходе проверки патрульные выяснили, что одинаковые номерные знаки на совершенно разных авто, которые даже не совпадают по марке, это результат сбоя в базе! Каким образом, могла произойти столь курьезный «технический сбой» — будет выяснено в ходе расследования.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира