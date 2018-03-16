У официального и медийного Лондона странное представление о методах и традициях российских спецслужб. Судите сами.

В ноябре 2006 года в британской столице умирает напившийся зачем-то чаю с полонием прежний подполковник ФСБ Александр Литвиненко. В 1998 году он и несколько его коллег заявили на пресс-конференции в Москве, что начальство приказало им убить Бориса Березовского. В 2000 году, Литвиненко бежал в Великобританию и получил там политическое убежище.

Не вдаваясь в гомерические подробности этого дела, отметим только, что согласно утверждениям самого Литвиненко, его начальство в ФСБ с 1997 года давало ему указания, то убить какого-то бывшего офицера спецслужбы, то похитить какого-то бизнесмена, а он их не выполнял, наоборот предупреждал потенциальных жертв об опасности. В начале 1998 года управление собственной безопасности ФСБ вело разработку Литвиненко за служебные злоупотребления и систематическое злоупотребление спиртным. И вот этому сотруднику, не выполнившему целый ряд якобы дававшихся ему «деликатных поручений», находящемуся в разработке управления собственной безопасности, якобы поручили убить Бориса Березовского. Конечно, больше же некому было поручить.

Литвиненко отравился и умер. Лондон тут же заподозрил, что его убила ФСБ. Так и не предоставив никаких доказательств, кроме подозрений, выслал нескольких российских дипломатов, заморозил отношения с Россией, а тогдашний премьер-министр Великобритании, Тони Блер, которого называли ручным пуделем Вашингтона, даже потребовал от России изменить Конституцию, чтобы Британия могла по первому своему желанию получать для суда на своей территории любого российского гражданина.

В марте 2013 года Березовского находят повешенным в собственном замке в Великобритании. За два месяца до смерти он написал личное покаянное письмо Владимиру Путину, а накануне гибели якобы дал интервью журналу «Форбс», в котором заявил, что пересмотрел свои взгляды на Запад и хочет вернуться в Россию. Британцы ни на минуту не усомнились, что произошло самоубийство.

В марте 2018 года в Лондоне травится боевым отравляющим веществом «Новичок», из когда-то разработанного в СССР одноимённого семейства отравляющих веществ прежний полковник ГРУ Скрипаль, работавший на британскую разведку, разоблачённый, отсидевший срок в России и уже восемь лет, как тихо и незаметно живущий в Англии. Вместе с ним пострадала его дочь. Пока что врачи и проживающий в США разработчик данного боевого ОВ утверждают, что если отравленные и выживут, то к нормальной жизни не вернутся.

В этот раз даже не начинается расследование. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сразу заявляет, что вина лежит на России. Москве выдвигают ультиматум, а после того, как Россия его действительно игнорирует, предложив Британии придерживаться норм международного права, Лондон поступает по кальке «дела Литвиненко». Высылка дипломатов, заморозка отношений, обвинение России в том, что она применила оружие на Британской территории и, под этим соусом, попытка привлечь к антироссийской кампании НАТО. Попытка неудачная. Организация Североатлантического договора тихо съехала с темы, пообещав Лондону, что если он очень захочет, то сможет провести консультации в порядке статьи 4-й Вашингтонского договора (то есть поговорить ни о чём). Но если бы на второй день после начала скандала, в США не сняли Госсекретаря Тиллерсона, однозначно поддержавшего Лондон, то неизвестно, как повёл бы себя Альянс под совместным давлением Лондона и Вашингтона, при гарантированных истеричных прыжках как минимум половины восточноевропейских лимитрофов.

Ультиматум Мэй ещё не истёк, когда в Лондоне нашли тело соратника Березовского Николая Глушкова, вроде бы со следами удушения. Обвинения в этой смерти России пока не предъявлены. Хоть времени уже прошло довольно. В случае Скрипаля двух суток хватило для того, чтобы британский премьер полностью «расследовала» дело. А с Глушковым какая-то загвоздка. Может быть он, как Березовский, «сам удавился».

Что сразу бросается в глаза? Удавленников британцы на ФСБ/ГРУ вешать не спешат. Видно считают, что душить врагов в России не умеют. Зато, по мнению Лондона все российские спецслужбы (в деле Литвиненко обвиняли ФСБ, в деле Скрипаля ГРУ) для устранения своих бывших и давно никому не нужных сотрудников используют исключительно вещества, которые можно спокойно относить к оружию массового поражения. Их невозможно применить избирательно, они несут угрозу населению мегаполиса и, главное, они имеют чёткий «российский след».

Полоний производит крайне ограниченное количество государств. Россия – один из главных производителей. Правда и США тоже не испытывают дефицита полония. «Новичок» был разработан в СССР, а что лаборатория находилась в Узбекистане, была в начале 90-х вывезена в США и там же живёт разработчик донного боевого ОВ, это так, пустяки. Все же знают, насколько порядочны американцы, у них даже спрашивать не надо и так ясно, что они мухи не обидят, куда им человека убить.

Итак, британский истеблишмент и СМИ считают, что российские спецслужбы (причём все подряд) занимаются исключительно ликвидацией вышедших в тираж и никому не нужных ни в России, ни, главное, на Западе, перебежчиков. Причём они стараются сделать это методом как можно более заметным и опасным для окружающих, применяя вещества, которые могут быть отнесены к оружию массового поражения. Вещества должны соответствовать ещё двум параметрам: обязательно оставлять следы, которые невозможно с чем-то спутать (в случае с полонием след должен был держаться неделями), а также имеющими чёткую российскую привязку. Чтобы никто, значит, не сомневался, что это именно «длинная рука Москвы» достала «выбравших свободу».

Как-то странно получается. В России ещё живы ветераны НКВД, МГБ, КГБ, работавшие в те времена, когда СССР действительно устранял своих врагов за рубежом, а некоторых похищал прямо из Парижа. Тогда убивали различными способами, кого-то ледорубом, кому-то дарили взрывающиеся конфеты, кому-то в лицо ядом брызгали, в кого-то стреляли. Главное, никто и никогда не мог доказать, что это дело рук советских спецслужб. А тут, никакой преемственности. Столько следов, такие поводы для скандала!

Если отбросить иронию, то англичане прекрасно понимают все издержки своих провокаций. Они знают, что мы знаем, что это они сами и устраивают все эти убийства с помощью ОМП. Более того, после «дела Литвиненко» они не испытывают иллюзий по поводу эффективности давления на Россию. Ввести дополнительные ограничения дипломатического, экономического, политического характера они и без убийств могут: в рамках санкционной политики Запада привязанной к украинскому кризису. По поводу возможности военного давления у них тоже никаких сомнений нет. Американцам не зря показали новые виды российских вооружений и пообещали топить их эсминцы, если те отстреляются по Дамаску или иным местам в Сирии, где есть российские военные или гражданский персонал. Доказывать таким сложным путём «вину» России в якобы проводящихся Дамаском химических атаках на оппозицию тоже не надо. Об этом довольно просто заявить, а если кто-то не захочет верить «джентльменам» на слово, то можно пару бывших советских снарядов из Ливии подвезти.

Более того, они подрывают основы существования российской оппозиции. Ранее каждый «борец с режимом» в России знал, что если у него возникнут реальные проблемы уголовного характера, то он спокойно уедет в Лондон, будет там жить на пенсию и писать книги о «преступлениях Кремля, с древнейших времён до наших дней». Теперь самые умные начинают понимать, что в Лондоне надо будет либо быть всю жизнь полезным британским спецслужбам, а это не каждому дано, либо пользу будет приносить твоя безжизненная тушка. Причём, судя по манере, в которой осуществляются убийства, умирать будешь долго и мучительно, а выживешь, станешь овощем.

Наконец, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы задаться вопросом, а как это так получается, что российские агенты разъезжают по британской столице туда-сюда с полонием и «Новичком»? Куда смотрят британские спецслужбы? Как они пересекли границу? Если могут они, то завтра какой-нибудь джихадист запросто в любом количестве синтезирует зарин в своей квартире где-нибудь на Оксфорд стрит, а спецслужбы и полиция королевства узнают об этом только когда Лондон накроет газовое облако.

Рано или поздно, население начнёт задавать эти вопросы. Тем более, что об опасности веществ, используемых «коварными русскими», британская пресса подданным короны все уши прожужжала.

То есть, преимуществ никаких, а издержки огромные и чем дальше, тем больше. Не сошли же действительно с ума прагматичные англичане. Конечно не сошли. Просто Лондон слишком долго двигался в одной упряжке с Вашингтоном. Он даже выход из ЕС начал тогда, когда США решили пожертвовать Европой (экономически пожертвовать) ради спасения себя. Чтобы не тонуть с ЕС, Британия решила покинуть обреченный корабль. Но тут выяснилось, что ЕС довольно успешно сопротивляется США, не без надежды поглядывает на Россию и всё пристальнее изучает её предложения о сотрудничестве. Америку же в это время официально неоформленные, но от этого не менее эффективно действующие российско-китайский и российско-ирано-сирийский, с всё теснее примыкающей Турцией, союзы вытесняют с Ближнего Востока, из Северной Африки, из Евразии в целом и даже из западной части Тихого океана.

Перспективы мрачные. Отступить нельзя – рухнет экономика. Воевать нельзя – российские военные разработки и общее состояние вооружённых сил России, Китая и Ирана гарантируют поражение любому агрессору, тем более, что в НАТО разброд и шатания. Неизвестно кто там будет на чьей стороне когда наступит час «Х». Надо как-то выкручиваться, вести переговоры. Но аргументов для защиты своей запросной позиции нет.

Вот аргументы и создаются. Лондон в этот раз по уровню своих заявлений подошёл к самой грани, за которой надо объявлять войну. Фактически Британия повторила в более цивилизованной форме украинский трюк, обвинив Россию в агрессии, но не начав военные действия.

Это очень опасная ситуация. При этом англичане знают, что в России политики ответственные и не рвутся к конфронтации любой ценой. Британцы (на пару с американцами) рассчитывают получить существенные геополитические уступки в обмен на снятие ими же искусственно созданной напряжённости.

Что ж, хотеть не вредно. Но авантюрная политика Вашингтона и примкнувшего к нему Лондона, за два последние десятилетия уже привела к тому, что США утратили статус гегемона, ЕС перестал воспринимать их как союзника, с Британией Евросоюз и вовсе вступает в холодную экономическую войну. Аналогичная конфронтация с США не за горами. Трамп уже объявил о своей протекционистской программе, которая полностью разрушает действующую систему глобальной торговли. Если он не отступит, а он не отступит, то у ЕС не будет вариантов. Торгово-экономические интересы буквально запихнут его в одну лодку с Россией и Китаем, даже если ради этого надо будет «потерять» по пути пару-тройку излишне эмоциональных лимитрофов.

Истерика никогда не была эффективным средством в политике. А Лондон сейчас заходится в истерике. Отброшены приличия, не соблюдаются нормы и формы, бывшие некогда чопорными и выдержанными британские политики ведут себя, как юная мелкоуголовная уличная гопота. Боюсь, что такое состояние уже не лечится. Это уже не «белочка» пришла. Это она уходить отказывается. Потому как выхода нет.

специально для alternatio.org

Сводка.нет - Новости Украины и Мира