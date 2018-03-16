Немає таких обставин, за яких Росія поверне Крим, сказав президент РФ у фільмі Кондрашова «Путін».

Я пам’ятаю приблизно такі ж слова казав Адольф Алоізович Гітлер десь в 1938-му році після анексії Австрії, що немає таких обставин, за яких Австрія буде відокремлена від великого Третього рейху.

Це — заява президента країни-агресора, дипломати повинні висловити стурбованість. Але вся світова спільнота, світова історія показує, що такі території повертаються або військовим шляхом, або шляхом найчастіше розпадом країни-агресора.

Є ще третій шлях, і ми наразі йдемо саме цим шляхом. Це створення таких обставин, за яких країна, яка здійснила анексію, вимушена так чи інакше вийти звідти під будь-яким приводом і повернути цю окуповану територію країні-першовласнику.

Такі ситуації бувають різними: економічними, неекономічними. Але насправді мова буде йти про поглиблення санкцій і про справжній розпад російської економіки. Тільки тоді ми справді можемо говорити про повернення Криму. Наразі можливо ми пройшли півшляху.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира