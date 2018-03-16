Прокуратура АРК предупредила об ответственности за участие в организации выборов президента РФ в Крыму

Гражданам Украины, которые будут принимать участие в организации выборов президента России в аннексированном Крыму, грозит ответственность по статье "государственная измена", сообщил заместитель прокурора АР Крым Александр Удовиченко.

"Если это гражданин Украины, то в случае доказательства его вины, ему может грозить наказание за государственную измену, которое предусматривает даже до 15-ти лет лишения свободы и ответственность за незаконное проведение выборов, которые Уголовный кодекс квалифицирует тоже как преступление", - сообщил А.Удовиченко в комментарии "Крым.Реалии ТВ".

В прокуратуре АР Крым отметили, что гражданам России, которые будут принимать участие в организации и проведении выборов на полуострове, грозит преследование по статьям Уголовного кодекса Украины о захвате государственной власти и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Ранее прокуратура АР Крым призвала крымчан не участвовать в организации выборов президента соседней России в аннексирована Крыму.

Прокуратура АР Крым заявила, что может привлечь к ответственности 10 тыс. членов избирательных комиссий, организующих российские выборы в аннексирована Крыму.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 - годовщину российской аннексии Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексирована Крыму.