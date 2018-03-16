Депутаты намерены обжаловать в КС назначение Денисовой омбудсменом – Найем

В Верховной Рады готовят обращение в Конституционный суд Украины с тем, чтобы было отменено решение парламента о назначении народного депутата из фракции "Народный фронт" Людмилы Денисовой уполномоченным по правам человека, сообщил народный депутат Мустафа Найем (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Мы считаем, что было нарушение законодательства, было нарушение всех норм, в том числе международных, относительно независимости омбудсмена. Мы будем обращаться, уже сейчас готовим представление, в Конституционный суд относительно нарушения законодательства во время принятия этого решения", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Народный депутат пояснил, что, прежде только, был нарушен профильный закон об уполномоченном по правам человека, который предусматривает, что голосование за омбудсмена происходит тайно, через бюллетени.

Он также отметил, что 6 июня 2017 года истек срок, когда поданные кандидатуры, которые рассматривали в сессионном зале 15 марта, могли быть вынесены на голосование.

Кроме того, М.Найем подчеркнул, что Парижские принципы ООН предусматривают, что органы, которые следят за соблюдением прав человека, не должны быть политически ангажированным

"Госпожа Денисова даже не вышла из партии, она приостановила членство в партии", - добавил политик.