В ходе допроса годичной давности внефракционный народный депутат Надежда Савченко ничего не рассказывала об участии в событиях на Майдане нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк. Горбатюк: Если информация подтвердится – будем вызывать других лиц Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Когда мы допрашивали Савченко, о Пашинском она ничего не рассказывала. Все зависит от того, когда это было, при каких обстоятельствах и чем подтверждается. Ее слова будут проверяться. А уже по результатам проверки можно будет говорить о последствиях. Она видела группу людей, которые, по ее мнению, могли нести оружие. Однако о том, что их вел какой-то конкретный человек, которого она знает, Савченко нам не сообщала. Но это было год назад. И сейчас заявление Савченко о Пашинском станет поводом для вызова ее на допрос", – подчеркнул Горбатюк.Он отметил, что Савченко не отказывается от дачи показаний и готова прийти на допрос в ГПУ даже без повестки."Возможно, за прошедшее время она что-то узнала. Поэтому ее нужно расспросить: кто, откуда и зачем? Дальше все зависит от того, что она скажет. Если информация подтвердится – будем вызывать других лиц. Но Савченко сказала, что придет и без повестки либо сегодня, либо в понедельник. Следователь ждет от нее информации – когда именно ее ждать. От допроса Савченко не отказывается", – резюмировал Горбатюк.Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.Как сообщил 20 февраля Горбатюк, по делам Евромайдана вынесли 43 обвинительных приговора. При этом только два человека получили реальную меру наказания, а отбывает срок один человек.Савченко обвинила спикера Верховной Рады Андрея Парубия и генпрокурора Юрия Луценко в причастности к преступлениям времен Евромайдана."Я говорила в показаниях, что видела, как подъезжал синий микроавтобус, как из него выходили люди с оружием. Я говорила, кто эти люди, они есть в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина", – сказала депутат.Позже она уточнила, что имела в виду не Парубия, а Пашинского. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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