По словам министра, Россия будет пытаться использовать переговоры в вопросе СНГ

"Сейчас мы сознательно понимаем, что этот договор (" Большой договор ", - ред.) По определению не является адекватным той реальности, в которой мы находимся. Но теперь есть несколько опций. Первая - это приостановление соответствующего договора. Это вероятно по Венской конвенции о праве международных договоров ", - рассказал Павел Климкин в интервью" ВВС Украина " .

Второй опцией министр назвал полное прекращение договора.

"Мы не является стороной СНГ, мы никакой устав не подписывали. Вкладов мы не платим. В работе органов СНГ мы участвуем на минимальном уровне и лишь с одной целью - чтобы стараться не пропускать решения, которые нам не выгодны. Но стратегической целью должно быть наш полный выход из СНГ. Нам нечего делать в этом постсоветском клубе " , - отметил глава МИД.

Также Климкин заметил, что "к сожалению, этот элемент постсоветскости (СНГ, - ред.) В том смысле, что есть ряд секторальных соглашений о признании дипломов, пенсионное обеспечение, нам он важен. Ведь это касается наших украинских граждан".

Чиновник добавил, что на территории России находится несколько миллионов украинский. "В вопросе СНГ нам нужны соответствующие переговоры, они будут очень сложные, поскольку Россия будет пытаться это использовать. Есть это сделать разумно" , - отметил Климкин.