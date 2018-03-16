Макроэкономическая ситуация в Украине остается неустойчивой. Об этом заявила глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен в интервью Новому времени .

По ее словам, за последние годы уязвимость украинской фискальной системы возросла.

"Макроэкономическая ситуация в Украине все еще неустойчива. Уязвимость за последние годы даже возросла, учитывая тот факт, что увеличились расходы правительства, которое повысило госслужащим минимальную зарплату, пенсии и зарплаты", - подчеркнула Кахконен.

Вместе с тем она отметила обеспокоенность Всемирного банка возможностью Украины финансировать выплату задолженности по внешнему долгу, пик которой приходится на конец 2018 - начало 2019 годов.

Кроме того Кахконен заявила, что если МВФ не продлит программу сотрудничества с Украиной, то от Банка не поступят средства, необходимые для поддержания бюджета и проведения реформ.

"От МВФ зависит выделение денег, которые запланировал Евросоюз на покрытие дефицита бюджета. Рынки заимствования также негативно отреагируют на этот сигнал", - заявила Кахконен.

Как сообщал svodka.net, новый глава Национального банка Украины Яков Смолий представил новую Стратегию дальнейших действий главного финансового ведомства страны .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира