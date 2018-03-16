Акушер-гинеколог высшей категории, врач УЗД Ольга Бугаенко рассказала, как правильно подготовиться к беременности и насколько ответственно украинцы относятся к рождению детей.

По словам специалиста, все больше украинцев начали планировать беременность, пишет со ссылкой на .

"Тенденция позитивная. Скоро наступит такой момент, что все беременности у нас будут спланированными и все дети будут здоровыми", - отметила Бугаенко.

На вопрос ведущей о том, во сколько сейчас рожают украинцы, врач ответила, что "процент женщин, которые рожают в возрасте за 20, а то и за 30 последние 10 лет возрос в два раза. Тенденция на то, что украинки рожают в позднем возрасте, сохраняется".

В то же время самый оптимальный возраст для родов является 20-30 лет, считает Бугаенко. Также, если вы решились в 40 лет на рождение второго ребенка – это не самый оптимальный момент. Специалист отмечает, что лучше рожать до 35 лет.

"Многим об этом говорить нельзя, ведь женщины приходят ко мне и в 40, и в 42, чтобы забеременеть. Но, если они обследуются и следят за здоровьем, тогда у них не будет проблем с вынашиванием или родами", - рассказывает Бугаенко.















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