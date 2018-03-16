Заявление, что Министерство иностранных дел (МИД) Украины подготовило предложения по выходу из Содружества независимых государства (СНГ) и денонсации Договора о дружбе с Россией является "несколько искаженным", сказал глав МИД Павел Климкин в интервью "BBC Україна".

"Это несколько искаженный месседж, поскольку у нас была дружная дискуссия с Борисом Ивановичем Тарасюком (замглавы комитета Верховной Рады по иностранным делам, бывшим главой МИД Украины. – ред.).

Мы дискутировали насчет этого договора.

Конечно, Россия нарушила фундаментально практически все статьи этого договора. И мой тезис – она их нарушила не только начиная с 2014 года. Давайте вспомним газовые кризисы, Тузла – это не нарушения данного договора?" – сказал он.

Климкин добавил, что Договор о дружбе с Россией можно приостановить.

"Это вероятно по Венской конвенции о праве международных договоров. Причем мы можем приостановить весь договор или ряд статей. Вторая опция – это его полное прекращение, что означает денонсацию или прекращение действия нескольких статей", – отметил он.

Министр добавил, что МИД готовит предложения и анализирует их.

"Там есть несколько аспектов, не только политических. Есть юридический – в контексте подготовки наших исков. Это все мы учитываем. И только когда у нас будет четкая картина, мы передадим эти разработанные предложения", – заявил Климкин.

Министр добавил, что СНГ важно Украине, так как есть ряд секторальных соглашений о признании дипломов, пенсионном обеспечении.

"Мы не являемся стороной СНГ, мы никакой устав не подписывали. Взносов мы не платим.

В работе органов СНГ мы участвуем на минимальном уровне и лишь с одной целью – чтобы стараться не пропускать решения, которые нам не выгодны.

Но стратегической целью должен быть наш полный выход из СНГ.

Нам нечего делать в этом постсоветском клубе.

Но это надо сделать на основе анализа и переговорного процесса о том, как будут работать все эти отношения в рамках секторальных соглашений", – сказал он.

Министр добавил, что переговоры будут сложными и их нужно проводить разумно.

"Это для нас очень важно, и мы подготовили детальный анализ, над которым работали довольно долго", – подчеркнул Климкин.

14 марта народный депутат от БПП Светлана Залищук сообщила, что Климкин на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам рассказал о подготовленных МИД для президента Украины Петра Порошенко предложениях по денонсации соглашений с Россией и выходе из органов СНГ.

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