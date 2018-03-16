|Гузеева повалялась в снегу
|16.03.2018 14:01
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Обожаю зиму и снег! Шикарный загар! И моя подруга Маша @mehahimki перешила мне надоевшую куртку! Ура! * Мы сами себе делаем настроение! *Публикация от Larisa Guzeeva (@ * larisa * guzeeva * ) Мар 16, 2018 в 3:36 PDT
Недавно Гузеева пригрозила проклясть читателей своего микроблога, которые критикуют ее.Наиболее известные роли Гузеевой в кино – в лентах "Жестокий романс", "Палач", "Граффити", сериале "Наследницы".10 декабря Гузееву занесли в базу сайта "Миротворец" за незаконное посещение Крыма.
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