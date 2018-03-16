Актриса Лариса Гузеева поделилась снимком, на котором запечатлена лежащей в снегу. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гузеева: Обожаю зиму и снег! Фото: _larisa_guzeeva_ / Instagram Фото она разместила в Instagram."Обожаю зиму и снег! Шикарный загар! И моя подруга Маша перешила мне надоевшую куртку! Ура! Мы сами себе делаем настроение!" – написала она. Обожаю зиму и снег! Шикарный загар! И моя подруга Маша @mehahimki перешила мне надоевшую куртку! Ура! * Мы сами себе делаем настроение! * Публикация от Larisa Guzeeva (@ * larisa * guzeeva * ) Мар 16, 2018 в 3:36 PDT Недавно Гузеева пригрозила проклясть читателей своего микроблога, которые критикуют ее.Наиболее известные роли Гузеевой в кино – в лентах "Жестокий романс", "Палач", "Граффити", сериале "Наследницы".10 декабря Гузееву занесли в базу сайта "Миротворец" за незаконное посещение Крыма. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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