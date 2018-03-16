В четверг, 15 марта, Министерство образования Беларуси утвердило учебную программу для пятых-девятых классов для факультативных занятий "Украинский язык" в школах с белорусским и русским языками обучения. Об этом сообщает Радио Свобода .

В сообщении на образовательном портале страны указано, что целью программы является "формирование у учащихся умения и навыков нормативной устной и письменной украинского языка, в основе которых элементарные знания об особенностях украинского языка по сравнению с русским и белорусским". Также программа направлена на "развитие чувства любви и уважения к украинскому народу, интереса к его языку, культуре, литературе, обычаям, традициям".

Представители посольства Украины в Минске подчеркнули, что это произошло благодаря развитию сотрудничества Украины и Беларуси в сфере образования.

На филологических факультетах в университетах Минска и Бреста уже готовят преподавателей украинского языка. Помимо этого, в Минске и Гомеле в настоящее время действуют курсы украинского языка для взрослых и детей, которые организовала украинская диаспора.

Как сообщал svodka.net.uа, Министерство образования Украины намерено объединить шесть дисциплин - биологию, географию, физику, химию и экономику - в один предмет "Естественные науки".

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