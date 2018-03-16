По словам министра, вопрос об участии в чемпионате мира по боксу в Сочи в 2019 году, на котором должны разыгрываться лицензии на Олимпимаду в Токио 2020 года, находится в процессе рассмотрения

"На Универсиаду точно никто не поедет. Может, кто-то отправится под которым нейтральным флагом, но потом будем разбираться с этими спортсменами. Также мы не будем финансировать членов национальной сборной, которые хотят выступать в России. Я не буду подписывать приказы об их участии в этих соревнованиях и эти соревнования не будут включены в единый соревновательный план. Они не будут приносить званий и не будут официальными " , - сказал Жданов, передает Xsport .

По словам министра, вопрос об участии в чемпионате мира по боксу в Сочи в 2019 году, на котором должны разыгрываться лицензии на Олимпимаду в Токио 2020 года, находится в процессе рассмотрения.

"Будем думать, решать, договариваться с международными федерациями. Есть такой прецедент. В прошлом году мы проводили чемпионат Европы по боксу в Харькове. Там должны были участвовать косовские спортсмены. Историю с футболом все знают, когда мы играли на нейтральном поле. Здесь это невозможно. Но мы не могли допустить косоваров к участию в чемпионате Европы, потому что мы не признаем эту страну, они едут по своим документам, по своим паспортам, а мы не можем их на границе пропустить. Это официальная позиция пограничников, СБУ и т.д. " , - добавил Жданов.