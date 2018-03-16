Бывший помощник президента Дональда Трампа Барри Беннетт, будет пиарить бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, которая фигурирует в обвинительном заключении Пола Манафорта.

Компания Беннетта «Avenue Strategies Global LLC» будет предоставлять услуги по связям с государственными органами, связям с общественностью и стратегическому консалтингу, включая контакты с членами Администрации и Конгресса Трампа, от имени Юлии Тимошенко, сообщает Bloomberg.

Контракт, поданный в Министерство юстиции в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов, предусматривает ежемесячные платежи в размере 65 тысяч долларов США. Беннетт заявил в интервью, что Тимошенко-реформатор, который поддерживает Запад.

Он сказал, что его фирма «помогает ей организовать поездки в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с правительственными лидерами и так далее.»

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