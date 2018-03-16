В Крыму обеспокоены откровенной штурмовщиной «строек века». Крымский мост, трасса «Таврида» и основные объекты курортной инфраструктуры должны быть сданы одновременно и, главное, качественно. Иначе вместо ожидаемого успеха может случиться всероссийский позор.

Кому нужно «опережение графика»? Президентские выборы пройдут, пиар не нужен. Зато сам глава Минтранса РФ Максим Соколов вынужден признать, что курортному Крыму-2018 практически гарантированы масштабные пробки. «Первый этап реконструкции новой трассы будет закончен к концу этого года. В полном объеме – в четырехполосном исполнении – «Таврида» откроется в 2020 году. Потому можно прогнозировать, что в этом сезоне, если мост откроется раньше, то, конечно, пробок на «Тавриде» будет не избежать. Я надеюсь, что все, кто будет путешествовать, с пониманием отнесутся к этому», – цитируют Соколова федеральные агентства.

Ключевая фраза тут – «если мост откроется раньше». А он таки откроется, хотя неизвестно зачем и куда спешить. Картинка до боли знакома: караваны легковушек, набитые орущими детьми и падающими в обморок женщинами, снова изжарятся на раскаленном асфальте.

«Хорошо бы запустить мост к курортному сезону», – сказал Путин на мартовском сквозняке Керченского пролива.. Мол, восхищен масштабами и хочу уже этим летом увидеть активное движение автомобилей по транспортному переходу. «Да, постараемся к маю», – откозырял подрядчик Аркадий Ротенберг.

Остается узнать, показали ли гостю № 1 стенды с информацией о развитии дорожной инфраструктуры полуострова? Перед путинским визитом эти стенды появились в новом терминале аэропорта «Симферополь». Там указано честно и четко – две полосы трассы «Таврида» до Симферополя появятся только под занавес 2018 года. И лишь тогда подрядчик переключится на строительство оставшихся полос.

Если говорить предельно понятно - нынешний летний сезон Крым встречает без новой федеральной трассы, причем даже в минимальном «двухполосном» варианте. Да, она строится бешеными темпами, однако есть пределы производственных возможностей. Есть жесткие технологические требования, из-за нарушения которых о качестве можно забыть. Или кому-то нужна «досрочная Таврида», где дорожное полотно расползется после первого же ливня, а фуры-большегрузы за месяц разобьют колею?

В реальности есть грандиозная замануха моста и полный тормоз крымской дорожной инфраструктуры. Теперь представьте ситуацию. Итак, мост запустили в мае, как и обещано. Восторженные россияне непременно ломанутся вслед за президентом поглядеть на отечественное чудо. Не надо быть экспертом, чтобы спрогнозировать ожидаемый вал. Например, уже в нынешний мартовский уик-энд Крым принял на 27% туристов больше чем за подобный период 2017 года.

«Ввод в эксплуатацию Крымского моста резко увеличит туристический поток. Он может вырасти до 8-10 миллионов человек в год», - пишет в Фейсбуке Сергей Аксенов. Пока председатель республиканского правительства бьет в сетевые литавры, его чиновники из Государственного комитета дорожного хозяйства РК тихо чешут затылки. Большой вопрос с автоподами к Крымскому мосту со стороны Керчи. Если их не запустят синхронно с мостом, заторы могут начаться еще на противоположном таманском берегу!

Вот один из ключевых элементов создаваемой транспортной системы полуострова. Однако, по данным госкомитета, готовность трёх предмостовых путепроводов и развязки новой керченской трассы составляет от 30 до 82%. То есть, есть участки, где не выполнены две трети работ.

Дальше придется ехать по старой дороге Керчь-Феодосия-Симферополь. Состояние ее таково, что на следующей неделе сразу два участка закрывают для проезда фур. Речь о дороге у сел Золотое и Чистополье. «В результате комиссионного обследования были выявлены угрожающие безопасности дорожного движения дефекты в виде ямочности, просадок, колейности, сетки трещин, в связи с чем с 20 марта 2018 года на данных автодорогах вводится временное ограничение движения транспортных средств», - сообщили в Госкомитете.

Вот и получается, что миллионы туристов лихо проскочат новенький Крымский мост - и буквально с ходу нарвутся на «ямочность» по-прежнему убитого таврического асфальта. И вряд ли сбудутся надежды дорожного министра Максима Соколова, что «все, кто будет путешествовать, с пониманием к этому отнесутся».

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