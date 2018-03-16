В интервью изданию "ГОРДОН" прежний председатель Верховного Совета Крыма, глава крымского отделения коммунистической партии "Коммунисты России" и председатель Общественного движения защиты конституционных прав граждан Леонид Грач рассказал, как живется в Крыму после четырех лет российской оккупации, почему крымчане любят российского президента Владимира Путина и ненавидят местные власти и есть ли у Крыма будущее без Украины. Грач: Власть рвет и мечет, чтобы придушить крымских татар. Это ошибка. Не надо забывать, что ИГ мимо Крыма не пройдет Фото: komros.info Елена ПОСКАННАЯ С момента оккупации и незаконной аннексии Крыма Россией прошло уже четыре года. В интервью изданию "ГОРДОН" бывший председатель Верховного Совета Крыма, а сейчас глава крымского отделения коммунистической партии "Коммунисты России" и председатель Общественного движения защиты конституционных прав граждан Леонид Грач рассказал, что жители полуострова за это время стали беднее и потеряли возможность отстаивать свои права, но по-прежнему не винят в своих бедах руководство РФ.Власть рвет и мечет, чтобы придушить крымских татар. Это ошибка. Не надо забывать, что ИГ мимо Крыма не пройдет – Как и люди в Украине или России, – в бедности. Недавно "Совет министров" Крыма утвердил прожиточный минимум 9104 рубля. При нашей дороговизне за эти деньги любой министр может сходить один раз в магазин. Мы все страдаем от того, что такие отношения сложились между Украиной и Россией, Киевом и Симферополем.Произошла ломка всех связей, в том числе рыночных. Нам Грач: Путин окружен ореолом в общественном сознании. Это сознание, правда, какое-то кастрированное. Оно отделяет царя-батюшку, от его окружения. Фото: ЕРА – Безобразие! Конституционные права грубо попираются. Ни прокуратура, ни суды не реагируют на грубейшие нарушения прав при увольнении людей, подаче и рассмотрении жалоб. Сколько мы боролись за “Крымпотребсоюз” – Аксенов ("глава" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов. –) его разгромил, разобрал на части рынки. И ничего добиться не можем ни в судах, ни в прокуратуре. Есть еще пример по “Крымавтотрансу”, где у людей отобрали паи, разгромили имущество и распродали.Политических свобод у нас нет. Все зажато донельзя. Мы не можем даже пикет провести. Больше одного не собираться. А если не так стал или не тот плакат держишь, тебя тут же в милицию заберут. В украинские времена мы бастовали, митинги и демонстрации проводили, отстаивали свои интересы, а сейчас этого в помине нет. Только когда партии "Единая Россия" и самому Аксенову понадобится, они всех построят по стойке смирно и выведут на центральную площадь, где всем остальным митинговать запрещено.Абсолютно уверен, Путин перед выборами проедет по мосту от Кубани до Керчи. Он не упустит такую возможность – Мне это все напоминает 1987 год, когда я был секретарем крымского обкома. Тогда сняли запрет на возвращение крымских татар в Крым. И они массово поехали на полуостров, а Крым тогда был не готов их принимать, не было инфраструктуры. То же самое повторилось в 2014 году, когда из Крыма люди поехали в Украину. Она из-за социально-экономических проблем не смогла их безболезненно принять. Но из Украины также много людей поехало в Крым, хотя намного меньше, чем в обратную сторону. И это тоже стало проблемой. Здесь есть беженцы из Донецкой и Луганской областей, которые ходят по кабинетам и до сих пор не могут получить вид на жительство или российское гражданство. А без этого они не могут трудоустроиться. И этот слой не может быть доволен своей жизнью.И появился новый серьезный слой общества – приехавшие из центральной части России и Сибири. Хлынули не только любители Крыма, люди, которым по здоровью показана жизнь в Крыму, но и, давайте будем честны, любители легкой наживы. А это привело к переделу собственности. За этими процессами стоят определенные силы, что вызывает абсолютное раздражение у крымчан.Людям неприятно наблюдать, как все, что создавалось раньше, теперь разрушается, как перераспределяются ресурсы, как разрушаются здравницы на Южном берегу, как делят эту дорогую землю в Евпатории, Саках, Судаке. Тем более что разрушенные, перепроданные здравницы избавляются от работников. Для тех, кто жил в Крыму, это было основное место работы. Их выгоняют, а на их места завозят персонал из России. А бывает, здравница вовсе уничтожается, чтобы землю под ней распродать. Речь о десятках санаториев и пансионатов и сотнях гектаров земель. Вся эта палитра проблем не дает нам возможности говорить о хорошей жизни. Как пишут заказные социологи из Москвы, 90% крымчан считают свою жизнь прекрасной и ею довольны. Это ложь!– Есть такие настроения. Но прямо скажу, они не против Путина, а против “аксеновщины”. Путин совершил огромную ошибку, назначив Аксенова премьер-министром. Он где можно грабит. Ситуация неуправляемая. Есть еще такой же, как Аксенов, Владимир Константинов – "председатель госсовета" Крыма. Всем говорит: "Я только один рубль зарплаты получаю, остальное отдаю в детскую больницу". Погоди, друг, как же ты без зарплаты живешь, если ты взяток не берешь? Так он уже пол-Крыма захватил.Любопытная история падения нравственности произошла. Я помню 20–22 февраля 2014 года с экранов крымского телевидения не слазили Аксенов, Константинов, Михаил Бахарев (тогда редактор "Крымской правды"). Они рвали на себе тельняшку и выступали, что надо жить с Украиной. Но не долго это длилось. Константинов тогда был спикером, а Аксенов – только лишь мальчиком на побегушках у донецких. Его привел к власти Василий Джарты – самое близкое и деструктивное окружение Виктора Януковича.Помню, как 26 февраля ко мне домой приехали Олег Белавенцев (потом он стал представителем президента РФ в Крыму), бывший замкомандующего Черноморским флотом Юрий Халиуллин и прежний временный заместитель командующего военно-морскими силами Александр Федотенков. По телефону они связали меня с Шойгу. Тот сказал: "Леонид Иванович, мы просим вас дать согласие, чтобы завтра на сессии Верховного Совета Крыма назначить вас премьер-министром. Могилев (экс-председатель Совета министров АР Крым Анатолий Могилев. – ) уже сбежал". Я ответил, что готов Крыму служить и навести тут порядок, но есть одна проблема с Константиновым. В Верховном Совете собралось одно ворье, представители бандформирований, и они прекрасно понимают, что не смогут работать при мне. Он ответил: "Решим это все". Но так и не решили... Грач: Фото: most.life Теперь крымчане ходят и плюются – зарплаты низкие, цены высокие. Все недовольно бурчат себе под нос, но Путин все равно хороший. В нашем славянском сознании царь всегда хороший. Путин окружен ореолом в общественном сознании. Это сознание, правда, какое-то кастрированное. Оно отделяет царя-батюшку, от его окружения, которое тут на месте ворует, а кто же их поставил – не спрашивает.Поддержка на выборах обеспечена, ведь Путин строит мост. И только следовательно он хороший. А то, что порядка нет, – это неважно. Я несколько раз бывал на стройке. Работы идут семимильными шагами. Я абсолютно уверен, что Путин в этом году по мосту проедет от Кубани до Керчи. Он не упустит такую возможность.Турчинов рассказывает, что в Украине новую ракету испытали. Все это фигня по сравнению с арсеналом, который сегодня есть в Крыму – Как прежний член военного совета Черноморского флота в 1990-е годы, а потом председатель Верховного Совета Крыма я немного владею ситуацией и кое-что знаю. До этого вся военная сила была практически полностью придушена, все последние годы Черноморский флот на ладан дышал. Если бы Юрий Лужков (мэр Москвы с 1992-го по 2010 год. – ) и Минтимер Шаймиев (президент Татарстана с 1991-го по 2010 год. – ) не помогали ему пропитанием, топливом, ремонтными работами, то ЧФ РФ уже стал бы развалюхой.Сейчас он до зубов вооружен, возрождены военные аэродромы, появились новые ракетные установки, идет военная подготовка, стрельбы и так далее. Не сравнить даже с тем вооружением, которое в советское время было в Крыму. Мы еще почему вот так смело ходим в Крыму и не очень думаем о последствиях? Потому что у нас очень хорошая броня. Турчинов заявляет, что в Украине новую ракету испытали. Все это фигня по сравнению с арсеналом, который сегодня есть в Крыму. Это рассказываю вам для того, чтобы, когда вы будете писать интервью, все время помнили, насколько я вооружен. Но не опасен (смеется. – ).– Сейчас главное – это ракетоноситель. У нас уже стоят комплексы С-400. Головку завезти можно за пару часов. С восточной стороны акватория Черного моря вся российская. Никаких проблем с доставкой не возникнет, никто не помешает.Нам надо закончить это братоубийственное уничтожение, каким бы оно ни было – информационным или физическим. Хватит уничтожать друг друга и передавать следующим поколениям неприязнь. Во имя будущего надо остановиться. Пусть это будет крайний рубеж. Нельзя так дальше. Это безнравственно, аморально и преступно. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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