Инфляция в еврозоне в феврале замедлилась до минимума с конца 2016 г. - 1,1%, слабее прогноза

Потребительские цены в еврозоне в феврале 2018 года выросли на 1,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.

Предварительные данные свидетельствовали о повышении на 1,2% после роста на 1,3% в январе, и аналитики не ожидали их пересмотра.

Февральские темпы инфляции в странах валютного блока были самыми слабыми с декабря 2016 года.

По сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 0,2%, как и ожидалось.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), повысились на 1% в годовом выражении. Показатель также совпал с прогнозами.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли в феврале на 1% по сравнению с тем же месяцем 2017 года. Энергоносители подорожали на 2,1%, услуги - на 1,3%.

В Германии потребительские цены повысились на 1,2% в феврале после роста на 1,4%, во Франции инфляция замедлилась с 1,5% до 1,3%, в Италии - с 1,2% до 0,5%. Испания сломала общий тренд - рост цен усилился с 0,7% до 1,2%. Самая высокая инфляция в Евросоюзе наблюдалась в Эстонии и Литве - 3,2%. На Кипре потребительские цены снизились на 0,4% в годовом выражении, в Исландии - на 1%.