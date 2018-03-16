Сложившаяся в последнее время нестабильная ситуация с гривней не является существенной. Такое заявление сделал заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, пишет УНИАН .

"У нас плавающий курс", - заявил Чурий, отвечая на вопрос о возобновлении снижения курса гривны на текущей неделе после непрерывного укрепления предыдущие два месяца.

По словам представителя НБУ, колебания курсов в таких пределах не являются экстраординарными, а фундаментальные факторы для валютного рынка остаются благоприятными.

Как сообщал svodka.net, глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен заявила, что макроэкономическая ситуация в Украине остается неустойчивой .

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