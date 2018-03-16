Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно
направить в суд четыре протокола об административных
правонарушениях в отношении уполномоченного Верховной Рады по
правам человека Людмилы Денисовой, заявил экс-член НАПК Руслан
Рябошапка. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рябошапка заявил, что Денисова не должна была голосовать во время
избрания Радой омбудсмена из-за конфликта интересов Фото:
nfront.org.ua дважды голосовала за себя во время избрания Верховной
Радой уполномоченного по правам
человека, написал экс-член Национального агентства
по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Руслан Рябошапка в
Facebook."15 марта 2018 года Денисова дважды (первое
голосование было рейтинговым. – ) голосовала сама за себя
при принятии парламентом решения об избрании уполномоченного ВРУ по
правам человека, чем совершила как минимум четыре административных
правонарушения, связанных с неуведомлением о конфликте интересов и
совершением действий в условиях конфликта интересов", –
отметил он.Рябошапка добавил, что НАПК должно направить в суд
четыре протокола об административных правонарушениях в отношении
Денисовой.
https://www.facebook.com/rouslan.riaboshapka/posts/1767875506607391
15 марта 2018 года Рада избрала новым
уполномоченным по правам человека нардепа от "Народного
фронта" Людмилу Денисову.
После голосования за увольнение с этой должности
Валерии Лутковской спикер Андрей Парубий, согласно процедуре,
объявил о прекращении депутатских полномочий Денисовой.
Она сообщила о выходе из партии "Народный фронт".
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