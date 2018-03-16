По словам Климкина, РФ "поставила себя вместе с Северной Кореей, Сирией или Ираком Хусейна"

"На фоне того, что происходит сейчас, что произошло в Солсбери, всем прекрасно понятно, что Россия действительно ведет третью мировую войну, но гибридными методами" , - рассказал министр в интервью "ВВС Украина".

По словам Климкина, РФ "поставила себя вместе с Северной Кореей, Сирией или Ираком Хусейна".

"Это означает, что Россия сознательно работает против Запада и против трансатлантического сообщества. Это означает, что возникнет коалиция, которая имеет мешать фундаментальной российской угрозе, поскольку Россия сейчас угрожает самому существованию ценностей и западного мира" , - отметил глава МИД.

Климкин также рассказал, что Украина будет обращаться в страны ЕС с просьбой об осуждении и непризнании проведения выборов российского президента на территории аннексированного Крыму.

"Мы должны пойти дальше заявлений. Поэтому, во-первых будет разговор с министрами о возможности санкций в отношении тех, кто принимал участие в организации этих выборов или способствовал этим выборам. Причем это могут быть как европейские санкции, так и национальные санкции", - добавил министр.

Ранее Климкин призвал жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.