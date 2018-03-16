Погода, Новости, загрузка...
Россия сознательно работает против Запада, - Климкин
16.03.2018 14:17
Россия сознательно работает против Запада, - Климкин
По словам Климкина, РФ "поставила себя вместе с Северной Кореей, Сирией или Ираком Хусейна"
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что "Россия действительно ведет третью мировую войну, но гибридными методами".
Россия сознательно работает против Запада, - Климкин Фото: afp.com

"На фоне того, что происходит сейчас, что произошло в Солсбери, всем прекрасно понятно, что Россия действительно ведет третью мировую войну, но гибридными методами" , - рассказал министр в интервью "ВВС Украина".

По словам Климкина, РФ "поставила себя вместе с Северной Кореей, Сирией или Ираком Хусейна".

"Это означает, что Россия сознательно работает против Запада и против трансатлантического сообщества. Это означает, что возникнет коалиция, которая имеет мешать фундаментальной российской угрозе, поскольку Россия сейчас угрожает самому существованию ценностей и западного мира" , - отметил глава МИД.

Климкин также рассказал, что Украина будет обращаться в страны ЕС с просьбой об осуждении и непризнании проведения выборов российского президента на территории аннексированного Крыму. 

"Мы должны пойти дальше заявлений. Поэтому, во-первых будет разговор с министрами о возможности санкций в отношении тех, кто принимал участие в организации этих выборов или способствовал этим выборам. Причем это могут быть как европейские санкции, так и национальные санкции", - добавил министр.

Ранее   Климкин  призвал жителей оккупированного Крыма  не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.

Напомним, представитель ЕС при ООН Жоао Вале де Алмейда заявлял , что Европейский союз не признает проведения выборов президента России на территории аннексированного Крыму.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить