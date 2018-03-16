На горнолыжном курорте в Грузии произошла авария на подъемнике, среди пострадавших есть украинцы. Видео
16.03.2018 14:25
16 марта на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии произошла авария
на канатной дороге, в результате чего были госпитализированы восемь
человек. Об этом сообщает ресурс "Новости-Грузия" со ссылкой на
местного общественного вещателя. По предварительной информации,
причиной аварии стало отключение электроэнергии. Подъемник поехал в
обратную сторону и несколько гондол столкнулись. У большинства
пострадавших открытые переломы и травмы головы. Среди
госпитализированных – четверо россиян, двое украинцев, один швед и
грузин. Последний уже покинул больницу. | между
пострадавших – двое украинцев Скриншот: პორტალი კვირა /
YouTube видео Видео:
პორტალი კვირა / YouTube