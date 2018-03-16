16 марта на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии произошла авария на канатной дороге, в результате чего были госпитализированы восемь человек. Об этом сообщает ресурс "Новости-Грузия" со ссылкой на местного общественного вещателя. По предварительной информации, причиной аварии стало отключение электроэнергии. Подъемник поехал в обратную сторону и несколько гондол столкнулись. У большинства пострадавших открытые переломы и травмы головы. Среди госпитализированных – четверо россиян, двое украинцев, один швед и грузин. Последний уже покинул больницу. | между пострадавших – двое украинцев Скриншот: პორტალი კვირა / YouTube видео Видео: პორტალი კვირა / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украинцев среди двое პორტალი видео Теги: мир