|Гройсман просит Супрун встретиться с фракциями Верховной Рады
|16.03.2018 14:25
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Глава Кабмина ответил на обращение депутатов отменить решение о назначении Супрун и.о. министраПремьер-министр Украины Владимир Гройсман просит исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун встретиться с фракциями Верховной Рады для предоставления им ответов на вопросы, интересующие вопросы.
Уляна Супрун. Фото: УНІАН
"Пожалуйста, встретьтесь с фракциями, ответьте на вопросы, которые сегодня у коллег. А вас, коллеги, я прошу, давайте вместе менять систему здравоохранения" , - сказал премьер во время часа вопросов к правительству, отвечая на обращение депутатов отменить решение о назначении Супрун и.о. министра, пишет "Интерфакс-Украина" .
Кроме того, Гройсман подчеркнул, что как только коалиция определится с кадровым вопросом Министерства здравоохранения, он внесет в Раду кандидатуру на министра.
Напомним, что п еред началом заседания правительства 28 февраля министр получили смс с угрозами продолжение забастовки в НМУ им. Богомольца к освобождению Супрун.
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