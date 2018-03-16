Глава Кабмина ответил на обращение депутатов отменить решение о назначении Супрун и.о. министра

"Пожалуйста, встретьтесь с фракциями, ответьте на вопросы, которые сегодня у коллег. А вас, коллеги, я прошу, давайте вместе менять систему здравоохранения" , - сказал премьер во время часа вопросов к правительству, отвечая на обращение депутатов отменить решение о назначении Супрун и.о. министра, пишет "Интерфакс-Украина" .

Кроме того, Гройсман подчеркнул, что как только коалиция определится с кадровым вопросом Министерства здравоохранения, он внесет в Раду кандидатуру на министра.