Порядок получения разрешений для выдачи тел умерших после изменений в УПК существенно не изменится – прокуратура

Порядок получения разрешений для выдачи тел умерших для захоронения не претерпит существенных изменений в связи со вступлением в силу 16 марта изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, сообщает прокуратура г.Киев.

"С целью снятия социального напряжения правоохранительными органами и судебно-медицинскими учреждениями будет внедрена практика проведения исследования тел умерших судебно-медицинскими экспертами на основании решений уполномоченных сотрудников полиции, которые будут письменно оформляться на месте происшествия, с последующим назначением судебно медицинских экспертиз", - сказано в сообщении прокуратуры г.Киева на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Таким образом, отмечается, что срок для установления причин смерти увеличен не будет, а порядок получения разрешений для выдачи тел умерших для захоронения не претерпит существенных изменений.

Как сообщалось, 16 марта 2018 года вступают в силу изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части порядка проведения судебно-медицинских экспертиз, результаты которой являются обязательным условием для выдачи тел умерших людей для захоронения.

Ряд СМИ распространил информацию о возможных осложнениях при захоронении родственников, которые могут возникнуть в связи с нововведениями УПК.