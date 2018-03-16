Еда – важнейшая составляющая жизни человека, источник энергии и сил.

Однако многие и не догадываются о тайнах, которые таят в себе некоторые продукты, не знают о необычных способах их хранения и свойствах любимой пищи. 16 интересных фактов о еде, которые вас очень удивят, опубликовал со ссылкой на и .

1. Наклейки на фрукты съедобны

Наклейки на овощах и фруктах действительно съедобны. Если вы случайно съедите такую наклейку, то даже не заметите, поскольку она сделана из съедобной бумаги и клея.

2. Люди, которые едят пряную пищу, как правило, живут дольше

Согласно исследованию ученых из Гарвардской медицинской школы, употребление пряных блюд один раз в день может снизить риск смерти на 14%. Считается, что это связано с биологически активными ингредиентами, которые помогают поддерживать здоровый уровень холестерина и триглицеридов.

3. Помидоры не следует хранить в холодильнике, потому что они теряют свой вкус

Ученые провели исследования и пришли к выводу, что помидоры теряют способность полностью развивать свой вкус при низких температурах.

4. В лимоне больше сахара, чем в клубнике

Лимон на самом деле слаще клубники, но в нем столько лимонной кислоты, что мы не замечаем этой сладости.

5. Приготовление еды в микроволновке - лучший способ сохранить минералы и питательные вещества

Пропаривание овощей в микроволновой печи с чашкой воды являются более полезными, чем другие методы их приготовления.

6. В яичных желтках больше питательных веществ, чем в белках

Желтки содержат все полезные витамины и минералы. Конечно, в белках гораздо больше белка, следовательно они хорошо подходят для диеты, но если вам нужно много питательных веществ, желтки - это решение.

7. Во Франции запрещено неограниченное количество сладких напитков

Во Франции ресторанам и другим местам общественного питания запретили предлагать посетителям неограниченное количество сладких напитков с целью сокращения ожирения у населения.

8. Только пахнущий шоколад может помочь вам расслабиться

Запах шоколада (только настоящий, а не синтетический) снижает внимательность, что создает ощущение покоя.

9. Огурцы состоят на 96% из воды

Удивительный продукт, который богатый витаминами и на 96% состоит из воды. Это делает его незаменимым. Более того, огурцы могут похвастаться низким содержанием калорий, углеводов, натрия, жиров и холестерина.

10. Замороженные овощи более питательны, чем незамороженные

Овощи обычно замораживаются вскоре после того, как их выбрали - в разгар спелости, когда в них полно витаминов и полезных веществ. Незамерзающие овощи или внесезонные овощи обычно собирают до того, как они созреют, и вот они как раз могут потерять много питательных веществ на пути к продуктовому магазину из-за воздействия тепла и света.

11. В Сиэтле выбрасывать еду в мусор - незаконно

Фактически, это приведет к штрафу. Жители Сиэтла несут ответственность за свои пищевые отходы.

12. В мире насчитывается около 10 тысяч различных сортов яблок

Они различаются по размеру, форме, вкусу и цвету. Некоторые из них могут быть слаще или крупнее других.

13. Мед никогда не портится

Ученые доказали, что мед при правильном хранении может хранится вечно. Так, мед, который был найден в гробницах фараонов, оказался вполне пригодным в пищу.

14. Морская соль не менее полезна, чем обычная

Фактически, они одинаковые и содержат одинаковое количество натрия.

15. Шоколад - эффективное средство от постоянного кашля

Это может быть даже более эффективным способо лечения, чем лекарство от кашля.

16. Объедки вкуснее

После хранения остатков еды некоторые химические реакции продолжаются, из-за чего новые молекулы аромата могут развиваться.

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