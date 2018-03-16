В Польше правительство разрабатывает новые положения социально-миграционной политики, которые позволят упростить присутствие в стране трудовых мигрантов, в частности, из Украины, сообщает Польское Радио.

По полученным данным, главной целью изменений является упрощение трудоустройства иностранцев из-за восточной границы страны. Вместе с тем польские власти намерены изучить, в каких регионах и в каких отраслях нужны рабочие, каких специальностей и профессий.

Стоит отметить, что новые положения должны улучшить гражданам Украины условия ведения бизнеса в Польше.

Напомним, в Польше либеральная миграционная политика, однако прохождение всех формальностей занимает длительное время. Поэтому предприниматели предложили правительству нанять дополнительных чиновников для выдачи разрешений на работу.

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