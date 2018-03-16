Для преодоления кризиса, возникшего из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, необходимо проявить международную солидарность по отношению к Великобритании, а также провести расследование случившегося, заявила в интервью ZDF глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Также она призвала Россию внести свою лепту в выяснение обстоятельств дела.

У меня в гостях министр обороны Урсула фон дер Ляйен. Это тема, которой вы наверняка будете плотно заниматься. Вы уже сказали, что Германия, как и США, твёрдо стоит на стороне Великобритании. Звучит классно, но что это вообще означает?

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, министр обороны Германии: Не стоит забывать, что это тяжёлый удар по международной безопасности. Впервые со времён окончания Второй мировой войны на территории Европы было использовано такое ужасное химическое оружие. Мы видим, какие ужасы творятся в Сирии. Но сейчас такой тяжёлый удар впервые пришёлся по Европе. И следовательно нам ни при каких обстоятельствах нельзя возвращаться к привычному распорядку дня.

Обозреватель ZDF: Что это означает?

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН: Во-первых, необходимо проявить международную заниматься нейтральная сторона, то есть ООН и её эксперты по химическому оружию. Они должны заняться расследованием. После того как оно будет проведено, а это так или иначе произойдёт, мы должны обсудить последствия. Но самое главное — это повод для большого беспокойства.

Обозреватель ZDF: Вы говорите, что расследование будет проведено. А как его можно провести без России, чего вы ожидаете от России?

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН: Я ожидаю, что Россия внесёт свой вклад в расследование. Россия хотела сама заняться расследованием. Нет. Этим должна заняться Организация Объединённых Наций. И в ней Россия, как и все остальные, должна внести свой вклад в расследование. И Россия может это сделать. Это от неё и требуется.

Обозреватель ZDF: Госпожа фон дер Ляйен, газовая нападение пока ещё не расследована, но многие всё равно обвиняют в ней Россию. Это делают и США. Вы об этом уже упомянули. Американский посол в ООН Никки Хейли вчера вечером заявила, что США исходят из того, что Россия причастна к отравлению военным нервно-паралитическим газом двух человек в Великобритании. Мы знаем, что в России скоро пройдут президентские выборы, а также чемпионат мира по футболу. Зачем России делать это именно сейчас?

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН: Россия уже один раз использовала радиоактивное вещество для отравления и убийства человека на территории Великобритании. Его звали Литвиненко. Мы помним об этом случае. Мы видим, как в Сирии союзник России Асад использует газ. И следовательно России необходимо внести свой вклад в расследование того, что там произошло. Сегодня вечером я созваниваюсь со своим британским коллегой. Он попросил позвонить ему и собирается раскрыть более подробную информацию об обстоятельствах дела. Мы очень серьёзно к этому относимся. Там было использовано ужасное оружие. Это грубое нарушение всех международных соглашений, касающихся химического оружия. Возникла серьёзная угроза для большого количества невинных людей. Нам нельзя возвращаться к привычному распорядку дня.

Обозреватель ZDF: Говорит Урсула фон дер Ляйен. Бывший и новый министр обороны. Ещё раз подчеркну: пока неизвестно, кто это был. Россия может принять участие в расследовании. В результате может выясниться, что она непричастна к этому. Но Великобритания уже отреагировала. 23 дипломата собираются выслать из страны. Такого не случалось уже многие десятилетия.

Дата выхода в эфир 15 марта 2018 года.

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