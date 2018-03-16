|В МИД Великобритании заявили, что приказ отравить Скрипаля отдал лично сам Путин
|16.03.2018 14:32
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Об этом 16 марта заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.
«Мы считаем, что это очень вероятно, что это было его решение приказать использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, Европы, впервые со Второй Мировой войны», — цитирует его Reuters.
При этом не указывается, где именно прозвучало заявление министра.
«Мы ничего не имеем против самих россиян. Из-за того, что происходит, никакой русофобии быть не должно. У нас разногласия с администрацией Путина и с его решением», — добавил Джонсон.
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