|В Германии 43 человека пострадали в результате столкновения трамваев
|16.03.2018 14:33
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По данным полиции, один из машинистов трамвая был пьянВ результате столкновения трамваев в немецком городе Кельн ранения получили более 40 человек.
Фото: Tagesspiegel
Об этом сообщает издание Tagesspiegel .
Инцидент произошел в ночь на пятницу. В результате ранения получили 43 человека. В основном пассажиры отделались царапинами и ушибами.
По данным полиции, один из машинистов трамвая был пьян - это подтвердил предварительный тест на алкоголь. Правоохранители ожидают, что анализ крови машиниста предоставит более точные данные о его состоянии.
Транспортная компания Кельна, сотрудником которой является машинист, утверждает, что подобных инцидентов в истории компании не было и обещает провести внутреннюю проверку. Если версия столкновения под влиянием алкогольного опьянения подтвердится, это нанесет серьезный удар по репутации компании.
Напомним, вчера в мексиканском городе Чилькуаутла перевернулся школьный автобус , в результате чего не менее 12 детей получили ранения.