Об этом сообщает издание Tagesspiegel .

Инцидент произошел в ночь на пятницу. В результате ранения получили 43 человека. В основном пассажиры отделались царапинами и ушибами.

По данным полиции, один из машинистов трамвая был пьян - это подтвердил предварительный тест на алкоголь. Правоохранители ожидают, что анализ крови машиниста предоставит более точные данные о его состоянии.