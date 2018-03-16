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В Германии 43 человека пострадали в результате столкновения трамваев
16.03.2018 14:33
В Германии 43 человека пострадали в результате столкновения трамваев
По данным полиции, один из машинистов трамвая был пьян
В результате столкновения трамваев в немецком городе Кельн ранения получили более 40 человек.
В Германии 43 человека пострадали в результате столкновения трамваев Фото: Tagesspiegel

Об этом сообщает издание Tagesspiegel .

Инцидент произошел в ночь на пятницу. В результате ранения получили 43 человека. В основном пассажиры отделались царапинами и ушибами.

По данным полиции, один из машинистов трамвая был пьян - это подтвердил предварительный тест на алкоголь. Правоохранители ожидают, что анализ крови машиниста предоставит более точные данные о его состоянии.

Транспортная компания Кельна, сотрудником которой является машинист, утверждает, что подобных инцидентов в истории компании не было и обещает провести внутреннюю проверку. Если версия столкновения под влиянием алкогольного опьянения подтвердится, это нанесет серьезный удар по репутации компании.

Напомним, вчера в мексиканском городе Чилькуаутла перевернулся школьный автобус , в результате чего не менее 12 детей получили ранения.

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