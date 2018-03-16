Заседание Совета ОНН по правам человека, на котором российские дипломаты должны были выступить с докладом о якобы нарушении прав жителей Крыма Украиной, сорвалось. Об этом заявил адвокат "руководитель рабочей группы при "постоянном представительстве Республики Крым при президенте" Александр Молохов, передает РИА Новости .

"Не исключаю, что заседание могло быть отменено в том числе в связи с позицией украинской делегации", - сказал он.

Молохов считает, что Украина "стремилась "любым способом" сорвать заседание". Однако причиной срыва заседания стала забастовка персонала.

"Согласно заслуживающей внимания информации от источника из профсоюза персонала сотрудников отделения ООН в Женеве, накануне сотрудники указанного профсоюза были замечены с членами украинской делегации в одном из самых дорогих ресторанов Женевы", - заявил он.

Как сообщал svodka.net ранее, в четверг, 15 марта, во время заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Крыму многие страны выразили поддержку целостности Украины .

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