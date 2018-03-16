|Российское выступление по Крыму в ООН сорвалось: Москва обвинила Киев
|16.03.2018 14:37
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Заседание Совета ОНН по правам человека, на котором российские дипломаты должны были выступить с докладом о якобы нарушении прав жителей Крыма Украиной, сорвалось. Об этом заявил адвокат "руководитель рабочей группы при "постоянном представительстве Республики Крым при президенте" Александр Молохов, передает РИА Новости.
"Не исключаю, что заседание могло быть отменено в том числе в связи с позицией украинской делегации", - сказал он.
Молохов считает, что Украина "стремилась "любым способом" сорвать заседание". Однако причиной срыва заседания стала забастовка персонала.
"Согласно заслуживающей внимания информации от источника из профсоюза персонала сотрудников отделения ООН в Женеве, накануне сотрудники указанного профсоюза были замечены с членами украинской делегации в одном из самых дорогих ресторанов Женевы", - заявил он.
Как сообщал svodka.net ранее, в четверг, 15 марта, во время заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Крыму многие страны выразили поддержку целостности Украины.
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