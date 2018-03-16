У ЗМІ потрапили окремі фрагменти можливого звинувачення нардепа Надії Савченко в підготовці державного перевороту. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у слідства є докази участі Наді у змові з метою силового повалення нинішнього конституційного ладу та масового вбивства у Верховній Раді. Вже через годину після виступу очільника ГПУ в парламент надійшло представлення на позбавлення депутатської недоторканості Савченко та її арешт. Луценко не блефував.

Схоже, цього разу ми маємо справу не з фейсбучною бравадою, а з задокументованими фактами і доказовою базою. За моєю інформацією, слідчі мають кілька терабайтів записів, де фігурує Надя, її контакти з Рубаном, з офіцерами, агентами ГРУ та СБУ, де вони конкретно обговорюють майбутню «революцію».

Перед візитом на допит у СБУ Савченко фактично визнала свою провину: «Хто хоч раз не думав знищити цю владу, знести цю владу, як закликав Майдан? Хто не думав підірвати Банкову чи Верховну Раду? Про це не можна говорити на вулиці? У нас про це не говорить тільки ледачий. У нас про це говорять всі. В соцмережах гуляє запис, що 98% українців допомогли б Рубану розвантажувати меблі».

Так, владу в Україні традиційно не люблять, і вона сама дає для цього підстави. Правлячий клас не здатний до самообмеження. Крім того, Революція не закінчена. Картинка з палаючою Верховною Радою набрала найбільше репостів та лайків за всю історію укрнету. Починаючи з 2015 року, в суспільстві ширяться ідеї силового сценарію зміни влади. Про переворот та хунту говорять обивателі та зрадофіли.

Але що натомість?

План Наді Савченко «про зміну системи», який вона презентувала? В мене великі сумніви, що вона сама зрозуміла хоча б половину з того, що там пропонується.

На відміну від таксистів та обивателів, які пліткують про переворот та викликають на кухнях дух Адольфа Віссаріоновича Піночетенка, Надія Савченко — народний депутат України, донедавна член комітету з нацбезпеки (сьогодні її виключили). Вона наділена мандатом народної довіри. Окрім того, Савченко від розмов та солодких мрій про хунту перейшла до конкретної справи. Почала цей самий переворот готувати.

Для того, аби вв’язатися в цю історію, Савченко не потрібні були навіть куратори з РФ. Вона могла сама повестися на провокацію та повірити у власну місію. Такий у неї психотип.

Що далі? Для мене питання лише в тому, коли слідчі презентують свій «улов» і який виберуть сценарій?

З одного боку, цю історію можна використати для того, щоб організувати показовий процес над Савченко, і, таким чином, дати сигнал опозиції про небезпеку для організаторів будь-яких спроб силових акцій перед виборами в Україні. А з іншого — це може бути довга історія: Савченко можуть використовувати «вдовгу» для звинувачення тієї ж Юлії Тимошенко в тому, що прихід Савченко у Верховну Раду є саме її політичною відповідальністю, адже Савченко була №1 у списку Тимошенко. Оскільки Савченко у ВР є результатом такої собі нерозбірливості Тимошенко, вона і несе за це відповідальність.

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Далі будуть проводити такі паралелі: контакти Савченко і Тимошенко з Медведчуком, план врегулювання, який розробила Тимошенко і який збігається по деяких позиціях із тим, що говорять Савченко і Медведчук, що може бути в інтересах Росії, і так далі. Тобто це буде дискредитація Тимошенко. І це — «міна», яка закладається під виборчу кампанію.

Контрдіями Тимошенко буде звинувачувати Порошенка в тому, що саме він надав Надії Савченко звання Героя України, хоча великих підстав для цього не було.

Тобто в цій ситуації є неприємний момент і для Тимошенко, і для Порошенко.

Але є ще третя складова — за великим рахунком історія з Савченко і затримання Рубана, як би не відмежовувався від цієї історії сам Медведчук, відчутно б’є по ньому. Схоже, на Банковій є певні протиріччя між Порошенком і Медведчуком. Замінити переговірника з Путіним Порошенко не може, а от послабити вплив і створити вигідну для себе позицію з Медведчуком — може. В результаті цього відбувається ще більша демонізація образу Медведчука. І відтак про жодні політичні проекти, де б він міг фігурувати або бути основним гравцем, уже не йдеться. Тобто для нього як публічного політика політичної перспективи в Україні немає. Він приречений бути в тіні.

У будь-якому разі історія Наді Савченко ще не закінчена… Далі буде.

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