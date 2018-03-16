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Комитет Совета получил от ГПУ представление на арест Савченко, - СМИ
16.03.2018 14:41
Комитет Совета получил от ГПУ представление на арест Савченко, - СМИ
После того, как представление будет отправлено народного депутата Савченко, у нее будет 5 дней на то, чтобы предоставить письменные объяснения
В Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы Раду поступило представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Надежды Савченко.
Комитет Совета получил от ГПУ представление на арест Савченко, - СМИ Фото: Українська правда

Об этом сообщили в секретариате комитета, передает " Укринформ ".

"Вчера вечером поступило представление. Комитет еще не определился, когда будет рассматривать это представление. Ждем информацию от председателя Верховной Рады, что направлено представление народного депутата Савченко, и затем комитет будет определяться, когда назначать дату заседания" , - отметила руководитель секретариата комитета Мария Нехоца .

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Владимир Арешонков отметил, что следующее заседание комитета запланировано на среду, 21 марта, и на нем, вероятно, будет рассматриваться такое представление ГПУ.

"После того, как представление будет отправлено народного депутата Савченко, у нее будет 5 дней на то, чтобы предоставить письменные объяснения ... Ориентировочно комитет сможет рассмотреть представление на следующей неделе, по плану следующее заседание комитета в среду. Если Савченко получит сегодня все материалы , то в среду мы укладываемся в сроки, и тогда такое заседание комитета может состояться в среду " , - сказал Арешонков.

При этом он спрогнозировал, что парламент в сессионном зале сможет рассмотреть соответствующее представление ГПУ в следующий четверг, 22 марта.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователи ГПУ есть доказательства того, что депутат Савченко планировала теракт в зале Верховной Рады Совет сразу же исключила депутатку Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. 

Также народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что Савченко  могут предъявить подозрение об участии в подготовке государственного переворота .

Отметим, что Верховная  Рада исключила Савченко из состава Комитета  по вопросам национальной безопасности и обороны. 

Вчера представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявляла, что в четверг Савченко вывели из Совета из-за угрозы с ее стороны.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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