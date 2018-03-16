На данный момент известно о 8 пострадавших, среди которых были и граждане Украины.

В сети публикуют фото и видео с места аварии.

По словам одной из туристок, она в момент трагедии находилась на старте подъемника, но успела вылезти.

«Сели на кресло, мы были на старте, только опустили створку вниз, и оно остановилось. Оператор открыл щиток, что-то начало пикать и канатка начала движение назад, скорость увеличивалась. Мы успели вылезти с кресла вниз под створкой, и начался «замес». «Канатки» полетели с огромной скоростью назад и бились друг об друга сбиваясь в кучу. Люди прыгали с кресел вниз, тот, кто не успел спрыгнуть, попал в это адовое мясо… Кресла летели с ужасной скоростью, их раскачивало и людей просто вышвыривало наружу. Много людей поломались. Ноги, руки, спины. Не знаю погиб ли кто-то. Такого ада и страха я не испытывала ещё никогда», — сообщает она.

По словам очевидцев Антона и Кати, пострадавших лыжников спускали вниз на снегоходах.

«Помогали выпавшим, оттаскивали как могли!! Эвакуация никакая, переломанных людей спускали на снегоходах, кошмар! Вертолёты только для фрирайда и за деньги!!», — говорят они.

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