«Мы ничего не имеем против русских. То, что произошло, не приведет к русофобии. Наши претензии — к Путину и к Кремлю»

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери санкционировал лично президент Владимир Путин, заявил глава британского МИД Борис Джонсон, информирует svodka.net.

«Мы ничего не имеем против русских. То, что произошло, не приведет к русофобии. Наши претензии — к Путину и к Кремлю, а также к его решению — а мы считаем, крайне вероятно, что это было его решение — применить нервно-паралитический токсин на территории Британии, на территории Европы», — цитирует Джонсона агентство Рейтер.

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