Глава МИД Британии Бориса Джонсона, вещество, которое применили против бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, было разработано и незаконно хранилось Россией, и конечно, что нападение произошла из РФ. Джонсон указал, что нервный агент, который применили при нападении на Скрипаля, незаконно хранился в РФ Фото: ЕРА Как заявил глава МИД Британии, вещество, которое применили против бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, было разработано и незаконно хранилось Россией, и бесспорно, что нападение произошла из РФ.4 марта в британском Солсбери госпитализировали с симптомами отравления 66-летнего экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению экс-разведчика.14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на случай со Скрипалем.В Совбезе ООН прошло экстренное совещание в связи с отравлением экс-разведчика.15 марта глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва в ответ на действия Лондона вышлет из страны британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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