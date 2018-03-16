Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что решение использовать нервно-паралитический газ военной категории для устранения Сергея Скрипаля принял лично президент Российской Федерации Владимир Путин, пишет РБК-Украина .

"У нас ссора с путиснким Кремлем, и его решение - и мы считаем, что в целом это его решение - направить использование нервно-паралитического отравляющего вещества на улицы Великобритании, на улицы Европы, впервые со времен Второй мировой войны", - заявил глава британского внешнеполитического ведомства.

При этом он отметил, что британская сторона не имеет никаких претензий к россиянам и не проявляет русофобии.

"Мы ничего не имеем против самих русских. В результате того, что происходит, русофобии не должно быть", - отметил глава британского МИДа.

Как сообщал svodka.net ранее, британские власти приняли решение приостановить двусторонние контакты с Россией и отозвать приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон.

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