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Вдова Табакова Зудина: Олег, милый, я очень тебя всю жизнь любила и буду любить
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16.03.2018 14:57
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На гражданской панихиде по умершему 12 марта актеру и режиссеру
Олегу Табакову его вдова, актриса Марина Зудина поблагодарила жена
за прожитые вместе годы. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Зудина: Я была счастливой женщиной Фото:
kino-teatr.ru Текст обращения актрисы к покойному
опубликовала "Экспресс-газета"."Я знаю, что ты меня любил всю
жизнь. Я была счастливой женщиной. Ты подарил мне двух
замечательных детей. Я не одна. Олег, милый, я тебе очень много
слов в последнее время говорила, но я хочу сказать их еще раз на
этой сцене: я очень тебя всю жизнь свою любила и буду
любить", – сказала Зудина.Актриса вспомнила, как накануне
похорон общалась с близкими Табакову людьми."Мы себе сказали, что
теперь каждый наш поступок мы будем соизмерять с тем, как бы сделал
он, что бы придумал он", – призналась она.Роман между Мариной
Зудиной и Олегом Табаковым начался, когда она была еще его
студенткой в Государственном институте театрального искусства имени
Луначарского (ГИТИСе). В браке родились двое детей: Павел Табаков
(1995) и Мария Табакова (2006).Зудина моложе Табакова на 30
лет.82-летнего Табакова госпитализировали днем 27
ноября 2017 года. Позже стало известно, что медики
поставили ему диагноз "сепсис", причиной которого были зубные
импланты.Сообщалось, что артисту установили трахеостому –
искусственное дыхательное горло. В начале декабря вице-мэр
Москвы Леонид Печатников заявил, что Табаков находится в
реанимации с диагнозом "сложная деструктивная пневмония".24
декабря актеру стало хуже. Его состояние характеризовали как
крайне тяжелое, хотя он оставался в сознании.1 января 2018 года
телеканал РЕН ТВ сообщил, что состояние Табакова
улучшилось, а 7 января – что снова ухудшилось.О смерти
художественного руководителя МХТ имени Чехова сообщили 12
марта.Режиссера похоронили 15 марта на Новодевичьем кладбище в
Москве.
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