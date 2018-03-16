|В Польше обнаружили около ста бомб времен Второй мировой
|16.03.2018 14:57
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Бомбы нашли на месте будущего паркинга на расстоянии 30 метров от одного из зданий военной базыОколо ста бомб времен Второй мировой войны были найдены во время строительных работ на территории военной базы близко от города Гдыня.
Фото: RMF24
Об этом сообщает RMF24 .
В частности, было найдено около сотни 50-килограммовых авиационных бомб, одна 250-килограммовая бомба, два мощных артиллерийских снаряда и 100 единиц боеприпасов.
Бомбы нашли на месте будущего паркинга на расстоянии 30 метров от одного из зданий военной базы.
Часть бомб уже вывезли саперы, однако находка настолько велика, что изъятие бомб может продолжаться до конца следующей недели.
Напомним, 13 февраля в селе Калиновка Макаровского района в Киевской области было обнаружено 433 боеприпасов времен Второй мировой войны.
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