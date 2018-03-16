В Польше обнаружили около ста бомб времен Второй мировой Бомбы нашли на месте будущего паркинга на расстоянии 30 метров от одного из зданий военной базы Около ста бомб времен Второй мировой войны были найдены во время строительных работ на территории военной базы близко от города Гдыня. Фото: RMF24 Об этом сообщает RMF24 . В частности, было найдено около сотни 50-килограммовых авиационных бомб, одна 250-килограммовая бомба, два мощных артиллерийских снаряда и 100 единиц боеприпасов. Бомбы нашли на месте будущего паркинга на расстоянии 30 метров от одного из зданий военной базы. Часть бомб уже вывезли саперы, однако находка настолько велика, что изъятие бомб может продолжаться до конца следующей недели. Напомним, 13 февраля в селе Калиновка Макаровского района в Киевской области было обнаружено 433 боеприпасов времен Второй мировой войны. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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