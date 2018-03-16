Игривый слоненок уселся на колени к туристке, которая погладила его хобот. Об этом сообщает Daily Mail .

Женщина по имени Ханна Френчик из штата Вирджиния в США поехала в отпуск в Таиланд. Во время поездки она отправилась на экскурсию на слоновью ферму в городе Чиангмай, где привлекла внимание одного из слонят, подбежавшего к ней.

Отмечается, что Френчик потрепала его за хобот, однако слоненку показалось, что этого мало, следовательно он повалил смеющуюся девушку в грязь, полежал на ней, а также посидел на ее коленях.

"Это был самый волшебный и счастливый момент в моей жизни, он буквально разделил ее на до и после", - поделилась туристка.

Как сообщал svodka.net, в индийской деревне Мадихали слоненка, который увяз в трясине, пытались освободить с помощью экскаватора.

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