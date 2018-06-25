Глава Высшего избирательного совета Турции Сади Гювен заявил, что по предварительным итогам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган получил абсолютное большинство голосов на выборах главы государства, сообщает Анадолу.

Он отметил, что после подчсета 97,7% бюллетеней Эрдоган лидирует и оставшаяся часть голосов не может повлиять на общие итоги голосования в Турции.

Также Гювен указал, что по предварительным итогам голосования 24 июня 10% выборный барьер для прохождения в парламент преодолели Партия справедливости и развития, Партия национального движения, Народно-республиканская партия, Хорошая партия, Партия демократии народов.

Он добавил, что окончательные итоги выборов будут подведены в течение десяти дней после рассмотрения апелляций.

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