В комментарии журналистам программы «Наші гроші з Денисом Бігусом» свою причастность к ней Денисова отрицала и заявила, что после аннексии Крыма Россией все ее активы были национализированы, следовательно в настоящее время ни она, ни ее родственники бизнесом на оккупированной территории не занимаются.

Новоназначенная Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова является одной из контроллеров компании, после аннексии Россией полуострова была перерегистрирована на российскую налоговую, информирует svodka.net.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Ее дочери также значатся между учредителей еще пяти крымских компаний.

До аннексии полуострова Денисова владела четвертью строительной компании «Крымжелезобетон». 12 января 2015 года она была перерегистрирована в оккупированном Симферополе согласно российскому законодательству.

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Ее основателем в Едином госреестре юрлиц Российской Федерации значится украинская ООО «Триора», 25% уставного капитала которой внесла Денисова. Также между основателей «Триора» значатся еще два бывших народных депутатов от партии «Батькивщина» Сергей Велижанский и Андрей Сенченко.

В ноябре 2014 года на российскую налоговую была перерегистрирована еще одна связанная с Денисовой компания – «Севастопольмаринсервис». Правда, на место омбудсмена в составе учредителей вошла ее дочь Елена Титаренко.

Кроме этого, Елена Титаренко является совладелицей крымских ООО «Промтекстиль», «Бизнес Альянс» и «Дигаймер», которые занимаются производством тканей, строительством и арендой недвижимости.

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Младшая дочь Денисовой Александра Квитко тоже владеет половиной ООО «Фирма Д.Э.В», специализирующейся на сдаче в аренду недвижимого имущества.

Журналисты проекта отмечают, что российская ООО «Строительная компания «Крымжелезобетон» отсутствует в декларациях Людмилы Денисовой 2015 и 2016 годы.

В комментарии журналистам программы «Наші гроші з Денисом Бігусом» свою причастность к ней Денисова отрицала и заявила, что после аннексии Крыма Россией все ее активы были национализированы, следовательно в настоящее время ни она, ни ее родственники бизнесом на оккупированной территории не занимаются.

Как сообщалось, Верховная Рада 15 марта назначила Людмилу Денисову Уполномоченным по правам человека.

Ранее она в течение последних четырех созывов избиралась народным депутатом и дважды занимала должность министра социальной политики в правительствах Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка.

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