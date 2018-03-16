|Стали известны пары участников 1/4 финала Лиги чемпионов
|16.03.2018 15:05
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Первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 3 и 4 апреляСегодня, 16 марта, состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов 2017/18.
Фото: uefa.com
Жеребьевка провел легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко.
Результаты жеребьевки 1/4 Лиги чемпионов
"Барселона" - "Рома"
"Севилья" - "Бавария"
Ювентус - Реал Мадрид
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Фото: uefa.com
Первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 3 и 4 апреля, ответные - 10 и 11 апреля. Команды, указанные первыми, начинают на своем поле.
Напомним, что д онецький "Шахтер" проиграл в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов итальянской "Роме" со счетом 0: 1 и покидает турнир.
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