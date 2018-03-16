Стали известны пары участников 1/4 финала Лиги чемпионов Первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 3 и 4 апреля Сегодня, 16 марта, состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов 2017/18. Фото: uefa.com Жеребьевка провел легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко. Результаты жеребьевки 1/4 Лиги чемпионов "Барселона" - "Рома" "Севилья" - "Бавария" Ювентус - Реал Мадрид "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" Фото: uefa.com Первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 3 и 4 апреля, ответные - 10 и 11 апреля. Команды, указанные первыми, начинают на своем поле. Напомним, что д онецький "Шахтер" проиграл в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов итальянской "Роме" со счетом 0: 1 и покидает турнир. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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