Свидетели чрезвычайного происшествия на грузинском курорте Гудаури рассказали подробности инцидента. Соответствующие видео опубликовал Telegram-канал Mash.

"Мы наполовину успели поднялись наверх, когда произошла авария. Подъемник очень резко остановится и полетел вниз. Скорость была очень большая, не думал что канатная дорога может так быстро поехать. Через метров 70-100 мы резко остановились. По рации соседям сказали, что шесть подъемников налетели друг на друга", - рассказал зритель Антон.

В то же время его подруга Катя сообщила, что люди полтора часа не могли спуститься, пока спасатели вытаскивали людей с оборвавшихся подъемников.

"Потом с помощью веревок нас сняли", - отметила девушка.

По ее словам, пострадавших она не видела, поскольку их оперативно увезли с места происшествия.

Как сообщал svodka.net ранее, на грузинском курорте Гудаури вышла из строя канатная дорога , в результате чего пострадали, по меньшей мере, десять человек.

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