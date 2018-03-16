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Украина работает над санкционным списком организаторов выборов президента России в Крыму – Климкин
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16.03.2018 15:21
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что передаст
списокорганизаторов выборов президента России в оккупированном
Крыму министрам иностранных дел стран – членов Европейского союза.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Климкин заявил,
что передаст список министрам иностранных дел стран – членов ЕС в
ближайшее время Фото: ЕРА По его словам, в списке будут лица,
которые принимают участие в организации этих выборов или
способствуют им."Мы сейчас работаем над соответствующим списком, но
нам необходимо пройти еще процедуру верификации. Однако в ближайшее
время мы его нашим друзьям передадим", – сказал Климкин.Он
отметил, что передаст список на встрече министров иностранных дел
стран – членов Европейского союза в Брюсселе, а также поднимет
вопрос на переговорах с представителями государств "Большой
семерки"."У нас сейчас есть инструмент санкций ЕС и национальных
санкций", – добавил он.Россия после незаконного
референдума 16 марта 2014 года аннексировала Крым и
Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной
и большинством стран мира.1 марта 2018 года Верховная Рада
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