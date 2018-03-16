Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что передаст списокорганизаторов выборов президента России в оккупированном Крыму министрам иностранных дел стран – членов Европейского союза. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Климкин заявил, что передаст список министрам иностранных дел стран – членов ЕС в ближайшее время Фото: ЕРА По его словам, в списке будут лица, которые принимают участие в организации этих выборов или способствуют им."Мы сейчас работаем над соответствующим списком, но нам необходимо пройти еще процедуру верификации. Однако в ближайшее время мы его нашим друзьям передадим", – сказал Климкин.Он отметил, что передаст список на встрече министров иностранных дел стран – членов Европейского союза в Брюсселе, а также поднимет вопрос на переговорах с представителями государств "Большой семерки"."У нас сейчас есть инструмент санкций ЕС и национальных санкций", – добавил он.Россия после незаконного референдума 16 марта 2014 года аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.1 марта 2018 года Верховная Рада Украины призвала международное сообщество не признавать предстоящие российские выборы в Крыму.4 марта заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко заявил, что гражданам Украины, которые будут участвовать в организации выборов президента РФ в Крыму, грозит уголовная ответственность по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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