Церковь горела в селе под Жмеринкой – ГСЧС

В с.Севериновка Жмеринского района Винницкой области в четверг днем бойцы Госслужбы Украины по ЧС оперативно ликвидировали пожар в церкви "Рождества Пресвятой Богородицы".

Как сообщает в пятницу пресс-служба ГСЧС Украины, информация о том, что на ул.Грушевского в с.Севериновка горит церковь, поступила в Службу спасения "101" в 15:46 15 марта.

"К месту происшествия были направлены спасатели Государственной пожарно-спасательной части №8. Прибыв на место происшествия, бойцы ГСЧС выяснили, что горит деревянно-глинобитные перекрытия культового сооружения на площади 4 кв.м. В 16:17 пожар был локализован, а в 16:25 ликвидировали. Огнем уничтожено перекрытие на площади 4 кв.м", - говорится в информации.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печного отопления.