Дата допроса еще не определена

Об этом сообщил " Радио Свобода " начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

15 марта Савченко заявила , что видела, как председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий "заводил снайперов в гостиницу" Украина "во время евромайдан. Позже она сказала, что ошиблась и имела в виду не Парубия, а народного депутата от" Народного фронта ", председателя комитета парламента по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.

"Следователь договаривается о дате допроса, она еще не определена", - сказал Горбатюк.

Напомним, в Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы Совета поступило представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Надежды Савченко.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователи ГПУ есть доказательства того, что депутат Савченко планировала теракт в зале Верховной Рады . Совет сразу же исключила депутатку Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Также народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что Савченко могут предъявить подозрение об участии в подготовке государственного переворота .

Отметим, что Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.