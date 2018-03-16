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У Джоли роман с актером Хедлундом
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16.03.2018 15:37
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По сообщению издания Radar Online, голливудская актриса Анджелина
Джоли принимает ухаживания коллеги Гарретта Хедлунда. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Джоли принимает ухаживания
Хедлунда – СМИ Фото: EPA Об этом пишет Radar Online.По
сообщению издания, сейчас у пары период флирта: Джоли принимает
ухаживания молодого поклонника.Актеры якобы обменивается
электронными письмами и смс, а также ужинают
вместе.Джоли подала на развод с мужем, актером Брэдом Питтом,
в сентябре 2016 года, объяснив, что делает это для сохранения
здоровья семьи.От этого брака у нее есть шестеро детей, трое из
которых – приемные.Джоли и Питт поженились в 2014 году, хотя
вместе были с 2004-го. Слухи о разводе пары появились еще в
декабре 2015 года.Гарретт на протяжении четырех лет встречался с
актрисой Кирстен Данст.В ленте "Троя" 2004 года он исполнил роль
Патрокла – друга Ахиллеса, которого воплотил на экране Питт.В 2014
году Хедлунд исполнил роль в фильме "Несломленный", режиссером
которого стала Джоли.
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