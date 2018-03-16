По сообщению издания Radar Online, голливудская актриса Анджелина Джоли принимает ухаживания коллеги Гарретта Хедлунда. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Джоли принимает ухаживания Хедлунда – СМИ Фото: EPA Об этом пишет Radar Online.По сообщению издания, сейчас у пары период флирта: Джоли принимает ухаживания молодого поклонника.Актеры якобы обменивается электронными письмами и смс, а также ужинают вместе.Джоли подала на развод с мужем, актером Брэдом Питтом, в сентябре 2016 года, объяснив, что делает это для сохранения здоровья семьи.От этого брака у нее есть шестеро детей, трое из которых – приемные.Джоли и Питт поженились в 2014 году, хотя вместе были с 2004-го. Слухи о разводе пары появились еще в декабре 2015 года.Гарретт на протяжении четырех лет встречался с актрисой Кирстен Данст.В ленте "Троя" 2004 года он исполнил роль Патрокла – друга Ахиллеса, которого воплотил на экране Питт.В 2014 году Хедлунд исполнил роль в фильме "Несломленный", режиссером которого стала Джоли. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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