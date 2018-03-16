Любая отсылка или упоминание президента РФ Владимира Путина в связи с делом бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля нарушает диппротокол, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. Песков прокомментировал заявление Джонсона Фото: ЕРА 16 марта министр иностранных дел Великобритании заявил, что считает вероятным, что приказ о нападении на Скрипаля отдал российский президент. Песков настаивает, что Россия "не имеет никакого отношения к этой истории".По его словам, любая отсылка или упоминание президента РФ в связи с делом Скрипаля нарушает диппротокол.4 марта в британском Солсбери госпитализировали с симптомами отравления 66-летнего экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению экс-разведчика.14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на случай со Скрипалем.В Совбезе ООН прошло экстренное совещание в связи с отравлением экс-разведчика.15 марта глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва в ответ на действия Лондона вышлет из страны британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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